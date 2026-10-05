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CTP, atac dur la Luca Niculescu după desemnarea ca premier: „Va face ce i se va spune. Practic, Guvernul va fi la Cotroceni”

Cristian Tudor Popescu lansează un atac dur la adresa lui Luca Niculescu, desemnat luni seară de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Gazetarul îl descrie pe fostul ambasador drept un om educat și cu experiență diplomatică, dar susține că acesta ar putea ajunge, dacă va forma Guvernul, într-o relație de subordonare față de șeful statului. „Va fi purtătorul de cuvânt al președintelui Nicușor Dan în Guvern”, afirmă CTP.
CTP, atac dur la Luca Niculescu după desemnarea ca premier: „Va face ce i se va spune. Practic, Guvernul va fi la Cotroceni”
Sursa foto: facebook / Cristian Tudor Popescu
Marius Vale
05 oct. 2026, 22:55, Politic
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Cristian Tudor Popescu a comentat varianta Luca Niculescu încă înainte ca nominalizarea să fie anunțată oficial de la Palatul Cotroceni, într-o intervenție la B1 TV.

Gazetarul a recunoscut experiența profesională și diplomatică a lui Niculescu, pe care l-a descris drept „un om care știe carte”, „un intelectual” și o persoană cu „o experiență diplomatică importantă”.

În același timp, CTP a formulat acuzații dure la adresa premierului desemnat, pe care l-a numit „un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare”.

Gazetarul și-a legat afirmația inclusiv de întâlnirea și imaginile apărute cu Luca Niculescu și Adrian Veștea.

CTP: „Guvernul va fi la Cotroceni”

Cristian Tudor Popescu susține că, în cazul în care va reuși să obțină votul Parlamentului, Luca Niculescu ar urma să aibă o relație cu președintele Nicușor Dan diferită de cea pe care fostul premier Ilie Bolojan a avut-o cu șeful statului.

„Va fi purtătorul de cuvânt al președintelui Nicușor Dan în Guvern”, a afirmat CTP.

Potrivit acestuia, influența Palatului Cotroceni asupra viitorului Executiv ar putea fi una puternică.

„Va face ce i se va spune. Practic, Guvernul va fi la Cotroceni”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

Afirmațiile reprezintă evaluarea gazetarului. Nicușor Dan a declarat, în schimb, la momentul desemnării, că Luca Niculescu va avea libertatea de a decide, în urma negocierilor cu partidele, inclusiv formula politică sau tehnocrată a viitorului Executiv. Președintele a spus că l-a ales deoarece consideră că este persoana cu cele mai mari șanse să construiască o majoritate parlamentară.

CTP, sceptic privind efectul nominalizării

Cristian Tudor Popescu s-a declarat sceptic și în privința efectului pe care desemnarea lui Luca Niculescu l-ar putea avea asupra opiniei publice.

În evaluarea sa, Niculescu „nu va trezi maselor largi de cetățeni încrederea într-un viitor cât de cât mai bun”.

Premierul desemnat a încercat să transmită însă, în prima sa declarație, un mesaj de stabilitate și predictibilitate, promițând seriozitate în folosirea banului public, accelerarea investițiilor și reformelor și respectarea angajamentelor asumate de România.

Partidele rămân împărțite

Desemnarea lui Luca Niculescu nu rezolvă automat ecuația parlamentară.

UDMR a transmis deja că ar putea vota un guvern condus de acesta, cu condiția să nu existe negocieri pentru majoritate cu AUR sau SOS România.

AUR a anunțat că nu îl susține, George Simion atacând desemnarea imediat după anunțul de la Cotroceni.

În timpul consultărilor de luni, PSD și-a menținut propunerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce celelalte partide au condiționat poziția finală de negocierile privind programul și componența Guvernului.

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