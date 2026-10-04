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Cu ce mandat merge AUR la Cotroceni. Petrișor Peiu: Nu votăm un Guvern din care nu facem parte. E decis deja

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, spune că și de această dată vor merge la Cotroceni și îi vor cere lui Nicușor Dan declanșarea alegerilor anticipate. Liderii AUR vor sta mâine față în față cu președintele, de la ora 14:30.
Cu ce mandat merge AUR la Cotroceni. Petrișor Peiu: Nu votăm un Guvern din care nu facem parte. E decis deja
FOTO: Mihai Pop
Coralia Frigea
04 oct. 2026, 20:30, Politic
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Petrișor Peiu a anunțat, într-o intervenție la Digi24, că AUR va merge la Cotroceni cu cerința declanșării alegerilor anticipate. Liderul senatorilor AUR atrage atenția că, după cinci luni de interimat, România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Îi vom transmite domnului președinte Nicușor Dan că soluția democratică, rațională, rezonabilă, constituțională de ieșire dintr-un blocaj în care nu se poate face o majoritate stabilă este organizarea de alegeri anticipate. E o practică utilizată în toate statele europene, toate statele democratice”, a declarat Petrișor Peiu la Digi24.

Cum vrea AUR să arate Guvernul: E decis deja

Petrișor Peiu mai spune că AUR, în continuare, nu va susține un guvern din care nu face parte, nici măcar la votul de învestire.

„În niciun caz nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Adică nu se pune problema. E decis deja”, a mai spus liderul AUR.

Luni, Nicușor Dan urmează să se întâlnească cu liderii partidelor și grupurilor parlamentare pentru a decide cui îi va înmâna mandatul pentru a forma un guvern. Șeful statului a anunțat deja, în ziua în care Guvernul Mureșan a picat la vot, că va face a patra desemnare de premier imediat după consultări.

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