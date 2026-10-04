O nouă rundă de consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Nicușor Dan cheamă liderii partidelor parlamentare la discuții

Președintele Nicușor Dan i-a convocat luni, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor parlamentare, pentru consultări privind desemnarea unui nou premier.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 14:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 14:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 15:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 15:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 16:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 17:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 17:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 19:00 – Parlamentarii neafiliați.

În această săptămână, în timpul unei vizite oficiale în Cehia, Nicușor Dan a anunțat, într-o declarație de presă, că va face o nominalizare de premier tot luni, după discuțiile cu liderii partidelor parlamentare.

„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. (…) În aceste condiții voi convoca partidele la Palatul Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a explicat Nicușor Dan la acel moment.

A patra desemnare de premier

Nominalizarea pentru funcția de premier pe care președintele Nicușor Dan urmează să o facă luni este a patra de la începutul crizei politice, respectiv de la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Prima propunere de premier a fost Eugen Tomac, însă acesta și-a depus mandatul înainte de a ajunge la vot în Parlament, întrucât nu a reușit să-și asigure suficientă susținere din partea partidelor.

Cea de-a doua desemnare a fost Adrian Veștea, de la PNL, fără a se consulta, însă, cu reprezentanții partidelor. Guvernul Veștea nu a trecut de votul din 22 iunie, obținând doar 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”.

Cea de-a treia desemnare pentru funcția de premier a fost Siegfried Mureșan, acesta fiind propunerea comună anunțată în vară de PNL, USR și UDMR. Nici acesta nu a reușit să primească votul de învestitură în Parlament, obținând mai puține voturi decât cabinetul propus de Adrian Veștea: 182 de voturi „pentru” și 15 voturi „împotrivă”.

Poziția lui Nicușor Dan privind alegerile anticipate

Respingerea Guvernului Mureșan nu înseamnă automat că România merge la alegeri anticipate. Procedura de formare a Guvernului poate continua prin desemnarea unei alte persoane pentru funcția de prim-ministru, întrucât șeful statului nu este obligat, prin Constituție, să dizolve Parlamentul într-o astfel de situație.

„După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”, după cum precizează Articolul 89 din Constituția României.

Nicușor Dan a declarat de mai multe ori că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru ieșirea din criza politică și că acestea ar însemna câteva luni suplimentare de instabilitate.

El a invocat în primul rând faptul că un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară și că procedurile pentru organizarea anticipatelor ar putea menține România în această situație timp de mai multe luni.

Șeful statului a mai spus, de asemenea, că a primit din partea investitorilor, băncilor și fondurilor care finanțează România mesajul că nu este momentul pentru alegeri anticipate.

„Nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”, a afirmat președintele.