Cum pot fi salvați banii din PNRR? Europarlamentar: Guvernul să reziste 60 de zile

Gheorghe Falcă declară, la RFI, că „șansa noastră ar fi ca Guvernul să reziste 60 de zile, în 60 de zile să se realizeze aceste reforme, în momentul în care se realizează aceste reforme, ai garantate cele 10 miliarde de euro care se consumă până în luna decembrie”.

În opinia eurodeputatului PNL, „asta înseamnă că din punct de vedere financiar, din punct de vedere al investițiilor din România, avem o situație de salvare, avem o situație de modernizare, prin reforme și salvarea unor investiții în România și putem spune că se închide corect anul 2026”.

El precizează că nu e vorba numai despre banii din PNRR, ci și despre fondurile europene din următorul exercițiu financiar al UE.

„Eu spun și de 2027, când trebuie să faci acel plan național, să pregătește cele 60 de miliarde care vin din 2028”.

PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Deocamdată, nu e clar dacă va fi un Guvern minoritar sau dacă Executivul va fi demis în urma unei moțiuni de cenzură.