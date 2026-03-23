Dacian Cioloș, după ce a fost propus de Nicușor Dan pentru o funcție la nivel internațional: Salut nominalizarea cu un profund simț de responsabilitate

Dacian Cioloș, fost prim-ministru și fost comisar european, a fost propus, luni, de președintele Nicușor Dan pentru funcția de secretar general al Organizația Internațională a Francofoniei, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Francofoniei care a avut loc la Palatul Cotroceni.

Cioloș s-a declarat onorat că președintele Nicușor Dan l-a propus pentru funcția de secretar general al Organizația Internațională a Francofoniei, subliniind responsabilitatea pe care o resimte față de comunitatea francofonă și valorile acesteia.

„Sunt onorat de încrederea acordată de Președintele României, Nicușor Dan, propunându-mă drept candidat al României la funcția de Secretar General al Francofoniei. Salut această nominalizare cu un profund simț de responsabilitate față de comunitatea francofonă și valorile noastre comune”, a transmis Cioloș într-o postare pe Facebook.

În cadrul postării sale, Cioloș a insistat asupra rolului tinerilor și al femeilor în dezvoltarea comunității francofone și asupra nevoii de modernizare instituțională.

„Susțin o abordare pragmatică și umană, orientată spre viitor, condusă de tineret, în care limbajul nostru comun devine o pârghie pentru dezvoltarea economiilor noastre, inovație tehnologică, cunoștințe emergente și o nouă formă de civism, bazată pe respectarea drepturilor femeilor și accesul acestora la educație. (…) Această ambiție poate fi realizată doar prin combinarea tuturor forțelor vii ale spațiului nostru francofon”, a adăugat Cioloș în mesajul său.

Luni, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei, președintele Nicușor Dan a afirmat că este pentru prima dată când o ţară din regiunea Europei de Est propune un candidat pentru funcţia de secretar general al francofoniei.

„Este o opţiune cu vocaţia de a uni, este o opţiune constructivă şi orientată spre viitor şi este momentul ca România să profileze mai puternic, ca naţiune decisă să ia parte prin contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, a menţionat preşedintele în discursul său.