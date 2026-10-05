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Dan Motreanu: PNL nu va bloca o soluție, dar nici nu va semna în alb

PNL va participa la consultările de la Palatul Cotroceni cu o poziție deschisă dialogului, dar nu va negocia formule de guvernare sau nume de premier vehiculate în spațiul public înaintea discuțiilor oficiale, spune Dan Motreanu, într-o postare pe Facebook.
Dan Motreanu: PNL nu va bloca o soluție, dar nici nu va semna în alb
Dan Motreanu. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
05 oct. 2026, 11:02, Politic
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Secretarul general al PNL afirmă că partidul se va pronunța abia după ce președintele Nicușor Dan va prezenta o soluție concretă pentru formarea Guvernului. Potrivit acestuia, desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru este atribuția constituțională a președintelui, în urma consultărilor cu partidele parlamentare.

„PNL nu negociază scenarii. Analizăm soluția oficială”, este mesajul transmis de Motreanu pe Facebook.

Liberalul precizează că PNL nu va analiza doar numele premierului, ci întreaga formulă de guvernare: echipa de miniștri, majoritatea parlamentară, programul de guvernare și direcția economică și politică a viitorului Executiv.

Priorități pentru PNL

Motreanu susține că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, inclusiv pentru adoptarea bugetului pe 2027 și pentru luarea deciziilor economice, însă formarea rapidă a Executivului nu trebuie să ducă la abandonarea consolidării fiscale.

Printre prioritățile PNL sunt menționate reducerea deficitului, un buget credibil pentru 2027, protejarea investițiilor publice, accelerarea absorbției fondurilor europene, continuarea reformelor structurale și susținerea mediului privat și a investițiilor.

Dan Motreanu face referire și la menținerea ratingului României la categoria investment grade de către S&P, subliniind că această decizie nu trebuie interpretată drept un „cec în alb” pentru viitorul Guvern. Potrivit acestuia, credibilitatea politicilor fiscale, costurile de finanțare și încrederea investitorilor depind de predictibilitatea economică și de continuarea reformelor.

PNL nu va bloca o soluție, dar nici nu va semna în alb

„PNL nu va bloca o soluție, dar nici nu va semna în alb”, afirmă Motreanu, care susține că partidul va lua o decizie după ce va cunoaște oficial formula de guvernare propusă.

PNL va participa la consultările de la Cotroceni și va analiza propunerea președintelui, fără să își asume în avans susținerea unui premier, a unei majorități sau a unui program de guvernare care nu au fost încă prezentate oficial.

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