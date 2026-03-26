Daniel Băluță, despre Consiliul General al Capitalei: Avem relații absolut senzaționale din acest punct de vedere. Ce spune despre Ciprian Ciucu

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat joi seara la RomâniaTV că există relații foarte bune de colaborare la nivelul Consiliul General al Capitalei, anunțând că proiectele majore de infrastructură trebuie tratate dincolo de orice dispută politică.
Andrei Rachieru
26 mart. 2026, 23:01, Politic

„Avem relații absolut senzaționale din acest punct de vedere. Sunt lucruri diferite. Atunci când vorbim de poduri, de pasaje, de exproprieri, lucrurile acestea trebuie făcute neapărat. Ele nu au culoare politică. Este vorba de alte tipuri de politici”, a afirmat Daniel Băluță.

Primarul a spus că nu consideră justificată prezentarea concedierilor masive drept realizări administrative și a criticat modul în care astfel de decizii sunt comunicate public.

„Nu poți să fii fericit și să ieși să faci conferințe de presă ca să ne anunți, satisfăcut, că ai concediat aproape o mie de oameni. Wow, e foarte tare”, a declarat edilul.

În opinia sa, administrația ar trebui să comunice mai ales despre proiecte concrete în beneficiul comunității.

„Nu am venit să ne anunțe că am început lucrul la o lucrare de infrastructură, la o stație de pompieri, la un drum lărgit, la un spital. Nu. Singura satisfacție pe care astăzi o avem este aceea de a distruge. Asta este realitatea, din păcate”, a mai spus Daniel Băluță.

Primarul sectorului 4 a lansat și un atac direct către primarul general, pe care l-a unimit „un USR-ist 100%” alături de premierul Ilie Bolojan.

„Domnul Bolojan este un USR-ist 100%, ca și domnul primar general, Ciprian Ciucu. Au creat împreună o structură USR-istă”, a spus Băluță.

