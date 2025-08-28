Daniel Băluţă: Nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri

„Astăzi, din punctul meu de vedere, România se găseşte într-o situaţie execpţională. Este o situaţie de forţă majoră, o situaţie economică deosebită care generează tensiuni sociale şi am considerat şi consider că nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri. Spunea cineva că există această obligativitate şi este corect să respectăm cu toţii legea însă există, aşa cum a fost şi în situaţia COVID-ului, o întârziere de trei luni în organizarea alegerilor”.

Organizarea de alegeri la Bucureşti ar provoca, în opinia lui Daniel Băluţă, o nouă inflamare a societăţii.

„Este o situaţie de forţă majoră. Pentru că avem tensiunile sociale, avem greva magistraţilor, urmează cel mai probabil greva profesorilor şi alte categorii socio-profesionale care îşi vor folosi dreptul legitim la protest. Este normal şi este firesc într-o astfel de atmosferă să nu turnăm gaz pe foc”, a mai spus Băluţă.