Daniel David dă asigurări: Nu rămâne nimeni fără posturi în Educație. Plata cu ora era valabilă un an

Întrebat, marți, la Digi 24, ce se întâmplă cu dascălii care rămân fără posturi în urma completării normei didactice, Daniel David spune că nu rămâne nimeni fără posturi.

„Eu am spus că sunt oameni care au plata cu ora, dar plata cu ora era valabilă un an de zile. Acolo nu era un angajament al sistemului pentru plata cu ora. Titularii, cei angajați pe perioada nedeterminată sau cei angajați pe viabilitate sau pe mai mulți ani, lor nu li se modifică contractul de muncă, dar la plata cu ora, că ai avut oameni din sistem care temporar, printr-un contract temporar, țineau niște ore, acolo nu poți să ai un angajament pe termen lung. Și dacă n-am și făcut această reformă, nu era sigur că contractul tău pentru plata cu ora pe perioada determinată de un an sau mai puțin de un an, de 10 luni, va fi valabil și anul viitor. Dar oamenii care sunt angajați în sistem pe perioada nedeterminată sau pe perioada determinată cu contract în derulare, nu au de ce să se teamă, fiindcă noi avem peste 30.000 de norme didactice libere care erau ținute la plata cu ora și o parte din aceste norme se vor întoarce sau vor intra în norma titularilor. Cu acea creștere despre care vorbeam, două ore pe săptămână”, spune ministrul Educației.

Ce vor face titularii cu ore insuficiente în școală

Întrebat ce vor face titularii care nu vor avea suficiente ore în școală, David a spus că va trebui să fie găsite ore în sistem.

„Și acum se întâmplă acest lucru. Să nu uităm că aici va trebui să ne hotărâm ce vrem. Asta (găsirea orelor – n.r.) o va face inspectoratul. Pentru că este vorba de faptul că titularii doresc să fie ai sistemului. Dacă doresc să fie ai sistemului, atunci n-ai cum să rămâi foarte mult legat numai de o școală. Și acum se întâmplă acest lucru, prin restrângeri de normă, prin transferuri, prin completări de normă și așa mai departe”, a mai spus Daniel David.