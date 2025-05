Daniel David vrea un buget clar pentru Educație și Cercetare: „La sfârșitul celor 4 ani, să atingem 15% din bugetul național consolidat pentru Educație”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat, în cadrul podcastului HotSpot, la care a fost invitat, că, dacă va fi chemat să facă parte din viitorul Guvern, va propune o strategie fermă pentru a crește bugetele Educației și Cercetării.

El dorește ca, până la finalul unui nou mandat de patru ani, Educația să primească 15% din Bugetul General Consolidat, iar Cercetarea să ajungă la 1% din PIB.

Daniel David a vorbit și despre analfabetismul funcțional, pe care îl consideră o chestiune de securitate națională. În acest context, a explicat că o astfel de recunoaștere oficială ar obliga Guvernul să respecte alocarea bugetară deja prevăzută în lege, fără vreo altă amânare.

„Eu cred că (analfabetismul funcțional) e o problemă de securitate națională. Sigur, sunt de acord, cu jurnalista că s-ar putea să fie așa, dar putem să blocăm acel lucru. Eu când spun că e o problemă de securitate națională, aș vrea să fie asumat ca atare și inclusiv să stabilim că bugetul pe care îl avem angajat în lege, odată ce este o astfel de problemă, asumată și în Consiliul Superior de Apărare al Țării, bugetul nu-l mai prorogăm.” a declarat Ministrul.

În opinia sa, este foarte important să existe un plan care să ducă treptat la atingerea țintelor bugetare.

„Ținta este ceea ce avem în lege, dar sunt de acord că trebuie să ne apropiem treptat de acea țintă și cred că, uite, asta va fi o discuție pentru viitorul guvern, dacă va fi să fiu invitat și eu să fac parte din acel guvern cum planificăm creșterea bugetului în următorii 4 ani, astfel încât la sfârșitul celor 4 ani să atingem 15% din bugetul național consolidat pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare.”

Ministrul a mai menționat că, în prezent, alocările pentru aceste domenii sunt mult sub nivelul pe care și-l dorește.

„Nivelul actual, sigur, este mult mai mic. Suntem, dacă știți, oamenii au în minte procentul acela de 6% din PIB – poate e mai simplu să spunem așa, depinde cum măsori, e de în jur de 3 și ceva la sută. Iar în zona cercetării, iarăși, depinde cum măsori. Dacă te uiți doar la bugetul care apare în zona de cercetare, sub cupola ministerului, este sub 0,5%. Dacă iei în calcul toate fondurile publice care apar pentru zona de cercetare, că nu toată cercetarea e sub cupola ministerului – mai ai zona de academie, institute, în alte ministere – mergem în jur de 0,5%. Sigur, sunt date aproximative, fiindcă, repet, depinde ce punct de referință ai”, a spus Daniel David.