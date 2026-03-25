Daniel Fenechiu: Nu ne dorim un Guvern cu AUR, dar nu poți să-l ignori

Daniel Fenechiu a criticat referendumul intern din PSD privind prezența în coaliție.

„Demersul PSD este, așa cum ne-am învățat de o bună bucată de vreme, un demers politicianist, un demers strict de imagine. PSD se confruntă în plan electoral cu o masivă pierdere de electorat în favoarea AUR și au nevoie de un vinovat. Cea mai bună variantă de vinovat, din punctul lor de vedere, este pe de o parte, Ilie Bolojan, ca prim-ministru, pe de altă parte, USR-ul”, a spus fenechiu la RFI.

El crede însă că PSD nu va lua o decizie radicală: „Eu nu cred că vor lua o decizie radicală, în ciuda acestui bulgăre care e rostogolit. Un recent sondaj de opinie îmi arăta că 70% din primarii PSD își doresc să rămână la guvernare. Nu cred că un partid mare, cum este PSD, poate ignora poziția primarilor. Lucrul numărul doi: nu trebuie să fii foarte deștept și foarte experimentat să-ți dai seama că forțând o criză în contextul actual, o să-ți iei un hate public extraordinar”.

Alegeri anticipate

Senatorul PNL spune că premierul a făcut destule compromisuri în fața PSD: „Ooo, Bolojan a cedat înfiorător de mult. Ooo, cei care-l cunosc pe Bolojan, care se uită la cum a prezentat el pachetele și unde s-a ajuns își dau seama (…). Dacă pică Guvernul și noi nu mai mergem cu ei, ce se va întâmpla? A, mergem la anticipate. Mergem la anticipate. Haideți să vă spun un lucru, nu sunt un personaj care să trăiesc pe altă planetă, da, AUR stă bine în sondaje, dar o să vă spun un lucru, dacă băieții ăștia îl dau jos pe Bolojan, Bolojan mai câștigă zece procente, pentru că l-au dat jos. Deci eu, ca liberal, pe bune, nu mă simt speriat de ideea unor alegeri anticipate”.

Întrebat dacă PNL ar putea ajunge la mâna AUR, în cazul unui Guvern minoritar, Daniel Fenechiu a răspuns: „E o întrebare complicată și eu nu aș vrea să implic printr-un răspuns PNL-ul, pentru că poziția mea în cadrul partidului și Parlamentului, cea de lider de grup, este o poziție de dialog continuu, iar eu în Senat dialoghez cu toate formațiunile politice, mă interesează mai puțin catalogările, mă interesează obiectivele de politică parlamentară. Deci din punctul ăsta de vedere, eu pot discuta cu oricine, nu am o problemă”.

Întrebat dacă într-un asemenea scenariu, PNL ar cere sprijinul AUR, senatorul a răspuns în nume personal: „Eu nu pot să implic PNL, dar dacă vreți părerea mea, eu cred că într-o situație de criză profundă, cum este în momentul de față nu doar în România, prioritatea guvernamentală este stabilitatea. Or din punctul ăsta de vedere, mă interesează extrem de puțin catalogările care se fac. Dacă AUR vrea să susțină un Guvern, domnule, nu o să-l împiedice nimeni niciodată, hai să ne înțelegem, nu putem fi ipocriți (…). Nu poți să ignori AUR-ul. Poți să spui OK, avem diferențe majore de abordare, de principii, de valori, nu ne dorim să facem un Guvern cu ei, ne dorim ca această coaliție proeuropeană să continue, dar… dar… și aici există un mare dar, în situația în care se întâmplă o serie de lucruri care acum două luni, cinci luni, zece luni, păreau greu predictibile, trebuie să ai în vedere orice soluție”.