Daniel Zamfir insistă: Domnule prim-ministru, tolerați abuzul în serviciu al doamnei ministru?

„Domnule prim-ministru, Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului încalcă flagrant legea”, spune Daniel Zamfir, pe Facebook.

„Pentru toate cele patru hidrocentrale trebuiau emise acordurile de mediu”

Acesta a transmis articolul din OUG care îi susține declarațiile:

„Art. II- Autoritățile publice au obligația analizării și eliberării avizelor/acordurilor în maxim 15 zile de la data solicitării.

i) În cazul autorităților privind protecția mediului, termenul pentru emiterea actului administrativ e de maxim 15 zile de la data încheierii procedurilor specifice de mediu”.

Astfel, spune Zamfir, „ca să fie clar, pentru toate cele patru hidrocentrale trebuiau emise acordurile de mediu”.

„Dle prim-ministru, tolerați abuzul in serviciu al dnei ministru??”, întreabă Zamfir.

Informații de context

Liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir, a criticat-o dur pe ministra Mediului, în contextul moțiunii simple depuse de AUR.

El a cerut premierului „să nu sacrifice interesul strategic al României și populația, obligată să plătească un preț mai mare la energie, pentru liniștea unei coaliții”.

„Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru”, a spus Zamfir, adăugând că va prezenta documentele pe care le deține conducerii PSD și grupului deputaților înaintea votului de miercuri.

„Acest ministru nu poate să mai continue. Nu este un atac la USR, ci un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național, categoric”, a afirmat el.

Zamfir a susținut că hidrocentralele nu au fost construite în arii protejate, așa cum s-a invocat, și că aceste amenajări au „funcțiuni multiple”: produc energie ieftină, reglează cursul râurilor și previn inundațiile.

„A te opune acestor obiective arată că ori că nu înțelegi, ori că ești rău intenționat și ai în spate anumite interese care încep să iasă la lumină”, a spus senatorul PSD.

„Sabotaj al intereselor naționale”

În ceea ce privește posibile tensiuni în coaliția de guvernare, Zamfir a declarat:

„Nu este un atac la USR, dar dacă acest partid sacrifică interesul național pentru a o menține pe doamna Buzoianu în funcție, înseamnă că nici USR nu mai are ce căuta la guvernare”.

AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuzând-o că blochează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989 și favorizează înlocuirea lor cu parcuri fotovoltaice, lucru pe care îl consideră „sabotaj al intereselor naționale”. Moțiunea a fost dezbătută luni și va fi votată miercuri.