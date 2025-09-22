Diana Buzoianu despre moțiunea AUR: Este un text plin de manipulări și fake news

„Ce avem în față este un text plin de manipulări și fake news-uri. O moțiune care transformă din acest Parlament, practic, o platformă pentru fake news”, a afirmat Diana Buzoianu, luni, în cadrul ședinței de plen a Camerei Deputaților.

Buzoianu a afirmat că acuzațiile AUR privind blocarea unor hidrocentrale nu au fundament juridic.

„Spuneți că sunt niște oameni răi, răi, răi de tot, care vor să blocheze această hidrocentrală. Ați fi vrut să dăm la o parte justiția și instanțele, procurorii, judecătorii. Hidrocentrala de la Răstolița are o în hotărâre de guvern. Care, da, a fost suspendată de către o curte de apel, care a venit și a spus că lucrările vor fi suspendate până când se va soluționa pe fond cauza”, a afirmat ministra Mediului.

În plus, Diana Buzoianu a lansat și o serie de atacuri la adresa Alianței pentru Unirea Românilor.

„Ați făcut circ toată viața dumneavoastră. De cinci ani de zile faceți doar show pe TikTok, nimic concret pentru români. Realitatea este că pe dumneavoastră vă deranjează că în sfârșit la Ministerul Mediului a venit cineva care nu doar vorbește gol despre patriotism, ci a venit cineva care chiar livrează rezultate și chiar luptă”, afirmă Buzoianu.