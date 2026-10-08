Prima pagină » Politic » Daniel Zamfir (PSD): În nici un caz nu votăm Guvernul Luca Niculescu, dacă menține linia lui Ilie Bolojan

Daniel Zamfir (PSD): În nici un caz nu votăm Guvernul Luca Niculescu, dacă menține linia lui Ilie Bolojan

PSD nu va vota Guvernul Luca Niculescu, dacă acesta va continua politicile Cabinetului Bolojan, declară la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care îi cere premierului desemnat o schimbare de direcție.
Daniel Zamfir (PSD): În nici un caz nu votăm Guvernul Luca Niculescu, dacă menține linia lui Ilie Bolojan
Sursa: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
08 oct. 2026, 11:26, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Daniel Zamfir spune că PSD va vota doar un Guvern din care face parte.

„Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte. PSD e un partid serios, dacă intră la guvernare, își și asumă guvernarea, ca să scoată România din această situație dificilă”, spune Zamfir.

Daniel Zamfir spune ce așteaptă PSD-ul de la premierul desemnat.

„Așteptăm acum de la Luca Niculescu un lucru foarte clar și anume să vedem o schimbare de direcție în guvernarea României, pentru că noi am inițiat acea moțiune de cenzură tocmai pentru că am spus de atunci că România merge într-o direcție greșită (…). Dacă domnul Luca Niculescu dorește să mențină linia pe care a mers Ilie Bolojan, în nici un caz nu vom vota Luca Niculescu. Noi un cec în alb nu-i dăm lui Luca Niculescu, până nu vedem dacă va schimba direcția României”, afirmă senatorul.

Robinetul cu bani

La remarca realizatorului că nu se poate ca viitorul Executiv să dea drumul la robinetul cu bani, pentru că economia e încă fragilă, iar bugetul nu-și permite să fie generos cu salariații de la stat și cu pensionarii, pentru că altfel crește din nou deficitul, liderul senatorilor PSD a răspuns: „N-am vorbit nicăieri de deschiderea robinetului cu bani, dar e limpede pentru toată lumea și s-a văzut că deciziile lui Ilie Bolojan au fost greșite pentru economie (…). Inflația, puterea de cumpărare, PIB-ul României sunt într-o depreciere profundă. Sigur, e bine să urmărești scăderea deficitului, dar cu ce costuri? Că dacă costurile sunt, iată, dublarea inflației, scăderea puterii de cumpărare, comprimarea economiei…”.

Întrebat dacă PSD ia în calcul să dea votul pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu, dar fără să facă parte din el, Daniel Zamfir a răspuns: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte. PSD e un partid serios, dacă intră la guvernare, își și asumă guvernarea, ca să scoată România din această situație dificilă”.

 

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
Gandul
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Cum au lăsat doi chiriași un apartament din Cluj? Proprietara a rămas uimită când a deschis ușa locuinței, după 3 ani: Am crezut că avem cadavre
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor