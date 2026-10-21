Darău: I-am lăsat „la cheie” ministrului Zamfir o reorganizare. Dacă va derapa, eu voi fi avertizor

„I-am lăsat la cheie ministrului Zamfir, o reorganizare pe care o poate face de azi, o reorganizare bună, care să facă un minister funcțional, cu fluxurile corecte, ca într-o corporație și cu gestiunea resurselor umane”, a declarat fostul ministru al Economiei, Irineu Darău.

În cadrul Bilanțului, Darău a vorbit despre proiectele prin fonduri europene, precum Startup Nation, SME Ecotech pentru IMM-uri și Femeia Antreprenor.

„Aceste programe toate erau fie blocate, fie neîncepute când USR a ajuns la Ministerul Economiei. Le-am pus pe roți, deja se semnează contracte, deja se acordă bani. Bineînțeles că munca trebuie să continue foarte intens”, a declarat Darău.

Proiectele prin SAFE

Acesta a vorbit și despre proiectele prin SAFE, din industria de Apărare. Acesta a precizat că, pe mandatul celor doi miniștri, ministerul Economiei s-a asigurat că parte din acele miliarde de euro pentru industrie se vor regăsi în economia românească.

„Am avut imperative și termene foarte scurte, le-am îndeplinit pe toate”, a declarat Darău.

Acesta a afirmat achizițiile nu s-ar fi realizat dacă până la 31 august nu ar fi fost semnate contractele.

„Consider că cei care vor să saboteze proiectele SAFE și programul SAFE sunt fie rău intenționați, fie niște idioți utili în războiul hibrid al Rusiei”, a acuzat Darău.

Rheinmetall, Fostul ministru a mai vorbit despre proiectul cuadică Fabrica de pulberi, Pirochim Victoria, despre care a precizat că „este pe roți, cu un calendar agreat, care trebuie urmărit și îndeplinit”.

În ceea ce privește resursele minerale, în cadrul ministerului a fost deblocat și P rogramul geologic național.

„Un program care avea niște bani alocați, niște milioane în fiecare an, niciodată nu s-a cheltuit un leu pentru că nu avea norme de aplicare”, a acuzat Darău.

Proiecte în consultare cu Industria

Acesta a precizat că, în ceea ce privește Turismul, o prioritate a fost pregătirea organizației de management al destinației la nivel național, care s-a desfășurat în deplină consultare cu Industria. Acesta a pomenit și despre Fișa Digitală de Cazare, proiecte despre care spune că „pot fi terminate și trebuie să fie terminate în câteva luni”.

Acesta a precizat că Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului are nevoie de „responsabilitate managerială”.

„Dacă ministrul Zamfir – în loc să țină de alte prostii, acuzații și sabotaje economice – nu muncește de azi, de dimineață până noaptea târziu, așa cum au făcut-o, noi, miniștrii USR la Ministerul Economiei, va derapa majoritatea acestor proiecte. Eu voi fi un avertizor din toate aceste puncte de vedere”, a declarat Darău.

România are un nou guvern

După mai bine de 5 luni de criză politică, România are, din nou un Guvern cu puteri depline, după mai multe tentative eșuate. Diplomatul Luca Niculescu a reușit să strângă o majoritate de vot în Parlament. Executivul a obținut, marți, 265 de voturi, depășind chiar pragul minim necesar. Astfel, se instalează un nou Executiv, format în majoritate din miniștri PSD, dar și tehnocrați, după ce PNL și UMDR au anunțat că nu doresc să facă parte din Executiv, cu toate că au acordat votul de încredere. USR nu a votat guvernul condus de Niculescu, pe fondul prezenței social-democraților în Executiv.

Social-democratul Daniel Cătălin Zamfir este cel care preia ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.