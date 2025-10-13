Data alegerilor pentru Primăria Capitalei trebuie decisă în această saptămână, spune Ștefan Pălărie

„Am mai pierdut încă o săptămână de încredere a cetățenilor în instituțiile statului, în democrație și în lege. Verificările efectuate de colegul nostru, Andrei Nistor, noul prefect al Bucureștiului, arată că nu există nicio normă procedurală care să împiedice organizarea alegerilor astăzi”, a declarat Pălărie.

El a lansat un ultimatum coaliției de guvernare: săptămâna aceasta trebuie stabilită data alegerilor.

Orice întârziere suplimentară, a subliniat liderul USR, ar fi „un gest de lașitate” și ar demonstra teama unor forțe politice de votul cetățenilor.

Ștefan Pălărie a reamintit că legea prevede ocuparea funcției de primar în termen de 90 de zile și a făcut apel la colegii de la PSD să respecte termenul legal, organizând alegerile în acest an, înainte ca situația să se prelungească și să afecteze credibilitatea instituțiilor.

„Nu este un test electoral, ci o obligație legală: Bucureștiul are nevoie de o nouă validare a alegerilor și de un primar în funcție. Coaliția trebuie să decidă săptămâna aceasta data alegerilor, altfel vom ajunge să numărăm sute de zile de nerespectare a legii”, a concluzionat Pălărie.