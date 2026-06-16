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De unde vin voturile pentru Guvern? Adrian Veștea: „Majoritatea se face din mai multe tabere politice”

Premierul desemnat Adrian Veștea a vorbit despre ecuația parlamentară necesară pentru învestirea noului Guvern și despre sursa voturilor care ar putea asigura majoritatea în Legislativ.
De unde vin voturile pentru Guvern? Adrian Veștea: „Majoritatea se face din mai multe tabere politice”
Andrei Rachieru
16 iun. 2026, 22:44, Politic
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Acesta a transmis că miza principală a momentului este obținerea cvorumului și a voturilor necesare pentru trecerea Executivului, subliniind că sprijinul politic nu va veni exclusiv dintr-o singură zonă parlamentară.

În declarațiile sale, Veștea a afirmat că există semnale că parlamentari din mai multe formațiuni politice ar putea susține Guvernul, inclusiv din afara alianțelor tradiționale, ceea ce ar putea asigura stabilitatea necesară pentru învestire.

„Vom avea voturile necesare pentru a trece Guvernul”, a transmis premierul desemnat, sugerând că majoritatea se conturează printr-un mix de susținere politică, dincolo de granițele stricte de partid.

În același timp, acesta a admis că în interiorul Partidul Național Liberal există discuții și tensiuni privind modul în care este construit sprijinul politic, unele voci mergând până la critici dure la adresa strategiei de negociere și a direcției asumate.

În acest context, au fost menționate și diferențele de abordare din interiorul partidului, inclusiv susținători ai unor lideri precum Ilie Bolojan, ceea ce reflectă o etapă de reașezare internă în PNL pe fondul negocierilor pentru susținerea Guvernului.

Mesajul transmis de premierul desemnat este că învestirea Guvernului depinde de aritmetica parlamentară reală, unde voturile pot proveni din mai multe direcții politice, iar stabilitatea executivă va fi decisă de această sumă de sprijin, nu de apartenența strictă la o singură majoritate formală.

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