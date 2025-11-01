Decizia de a te căsători trebuie luată „într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții”, spune Nicușor Dan

Șeful statului a confirmat că pe plan personal va lua decizia de a se căsători. „Pentru evenimentul personal, desigur că el se va întâmpla”, a declarat șeful statului pentru Cotidianul.

Întrebat dacă a sosit momentul, el a răspuns evaziv: „În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a adăugat că decizia trebuie luată într-o perioadă de liniște și reflecție. „Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale”, a spus președintele Nicușor Dan.