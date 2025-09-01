Demisie din SOS: Deputata Raisa Enache a plecat la Partidul Republican

„Subsemnata Raisa Enachi, deputat ales în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, vă aduc la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 29 august 2025, mi-am depus demisia din calitatea de membru al Partidului S.O.S. România şi, pe cale de consecinţă, încetez activitatea în cadrul grupului parlamentar al Partidului S.O.S. România”, potrivit informării adresată Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor.

Ea precizează că, începând cu aceeaşi dată, îşi va desfăşura activitatea parlamentară în calitate de deputat neafiliat.

Ea a anunţat vineri că se alătură Partidului Republican din România „cu convingerea că politica trebuie să fie despre oameni şi despre nevoile lor reale”.

„În Parlament voi susţine iniţiative care apără demnitatea, patriotismul şi suveranitatea. România renaşte cu Republicanii, iar angajamentul meu este faţă de fiecare român care aşteaptă respect şi rezultate dedicate binelui comun”, scria pe Facebook Enachi.

Raisa Enachi era vicelider al grupului parlamentar SOS din Camera Deputaţilor.