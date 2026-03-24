Diana Buzoianu anunță condiții mai dure pentru proiectul Surduc–Siriu: autoritățile impun reguli stricte pentru protejarea comunităților și mediului

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că proiectul de acord de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu a intrat în etapa de transparență decizională.

Ea a declarat într-o postare pe pagina de Facebook că documentul include reguli bine definite, iar aprobările vor respecta legea și vor ține cont de siguranța comunităților locale.

„Am pus astăzi în transparență proiectul de acord de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu”, a scris Diana Buzoianu, marți, pe Facebook.

Ministra a explicat că analiza dosarului a fost una detaliată, iar scopul principal îl reprezintă evitarea unor efecte negative asupra mediului și asupra populației din zonă.

„Așa cum am spus cu fiecare ocazie: acordurile de mediu se emit, dar se emit cu respectarea prevederilor legale. Asta înseamnă o analiză temeinică pentru că, la final, ce ne dorim este să nu fie consecințe nefaste pentru comunitățile din zonă”, a adăugat ea.

Documentul include mai multe obligații noi pentru realizarea proiectului. Dacă inițial erau doar propuneri privind protecția speciilor, forma actuală introduce cerințe noi, explicite.

„Când a ajuns prima dată la minister, dosarul pentru hidrocentrala de la Surduc-Siriu cuprindea «posibilitatea» de a fi implementate măsuri pentru protecția speciilor din acele râuri. La finalul analizei, acordul cuprinde obligația clară de a implementa măsuri”, mai spune ea.

În plus, autoritățile au introdus sisteme stricte de monitorizare a apei, anunță Ministra Mediului.

„Au fost introduse prevederi exprese pentru monitorizarea debitului ecologic în amonte și în aval cu stații omologate. Am introdus obligația de a se transmite live datele colectate prin stații pe site-ul Hidroelectrica”, a adăugat Buzoianu.

Regulile prevăd sancțiuni dacă aceste condiții nu sunt respectate. „Am prevăzut obligația de a se respecta debitul ecologic, cu sancțiunea de a fi suspendată autorizația de gospodărirea apelor dacă aceste debite nu sunt respectate”, a zis ea.

Un alt punct important vizează impactul asupra locuitorilor din zonă. Compania Hidroelectrica trebuie să realizeze un studiu care să arate dacă există riscuri pentru alimentarea cu apă.

„A fost introdusă obligația de a se realiza un studiu de către Hidroelectrica, până la finalizarea lucrărilor, pentru a ne asigura că toate comunitățile din zonă nu vor rămâne fără apă – vorbim de mii de locuitori pentru care e normal să fie făcută această analiză”, a mai scris Buzoianu.

Dacă în urma studiului va rezulta că există probleme, autoritățile vor cere măsuri suplimentare înainte de punerea în funcțiune a proiectului.

„Dacă din studiu va reieși că există acest risc de a rămâne fără apă satele din zonă, există obligația expres menționată ca, până la emiterea autorizației de funcționare, să fie implementate și măsuri de mediere a acestui risc cu privire la accesul la apă al locuitorilor din zonă”, mai spune aceasta.

„Subiectul hidrocentralelor a fost prea mult timp politizat și aruncat în extreme pentru capital politic. Eu aleg să avem analize temeinice și să fie introduse toate condițiile prevăzute de lege pentru a ne asigura că locuitorilor din zonă nu le vor fi afectate viețile”, a precizat ministra Mediului. „Da, se poate și crește capacitatea energetică a României. Dar se pot și proteja mediul și comunitățile din zonă”, a anunțat Buzoianu.