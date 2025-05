Document secret: SUA a eliminat România din programul de vize și din motive politice

Decizia a fost influențată și de preocupări legate de respectarea normelor democratice, scrie Politico.

Memorandumul reuniunii comitetului de coordonare a politicilor NSC din 14 martie indică faptul că eliminarea României făcea parte dintr-un „efort mai amplu al administrației de a preveni deteriorarea normelor și practicilor democratice în Europa”.

Printre aspectele menționate se numără anularea alegerilor de anul trecut și interzicerea candidaturii politicianului de extremă dreapta Călin Georgescu la scrutinul din această lună.

Acest aspect a stârnit nemulțumirea vicepreședintelui american JD Vance, iar documentul arată că pentru administrația Trump a fost important să se asigure că România „respectă procesul democratic și organizează alegeri libere, corecte și transparente”.

Comitetul, condus de Andrew Peek, directorul senior al NSC pentru Europa, a decis în favoarea eliminării României din program în ciuda obiecțiilor Ambasadei SUA de la București, care a avertizat că această măsură „ar putea afecta imaginea SUA”.

SCOOP: While DHS said that Romania had lost its visa waiver program citing security reasons, a new internal NSC memo I obtained showed that the Trump admin also considered another factor: Romania’s annulment of an election that a hard right candidate won. https://t.co/IUzb64oCPM pic.twitter.com/pKh4pl8kKe

— Daniel Lippman (@dlippman) May 15, 2025