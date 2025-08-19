Maria Zaharova, reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, a declarat că Volodimir Zelenski „nu ar fi trebuit să intre în politică” și că acum rezultatele triste ale campaniei sale pentru putere apar pe o hartă la Casa Albă, relatează agenția de presă TASS.

Ea a spus că Zelenski „a prevăzut literalmente cum se va termina acest lucru fără înțelepciune, fără educație, fără meritele și demnitatea necesare”.

Mai mult, ea a scris pe canalul său de Telegram că „Acum nu se mai vorbește despre rezultatele campaniei lui Zelenski pentru putere în Occident, ci se desenează pe hârtii Whatman mari și se conturează rezultatele cu creioane contrastante”.

Maria Zaharova a comentat harta Ucrainei din Biroul Oval, prezentată înainte de întâlnirea președintelui american Donald Trump cu Volodimir Zelenski și liderii europeni, pe care apare și România.

Ea a menționat că, la vederea hărții, pe care „Zelenski și bieții tipi din UE aveau pictate cu roșu teritoriile pe care Ucraina le-a pierdut sub jugul regimului de la Kiev”, și-a amintit de un videoclip de acum 11 ani.

În videoclip, președintele Ucrainean spunea că nu va intra în politică chiar dacă i se va cere, deoarece este „nedemn” și „nu suficient de înțelept” pentru a „ocupa o astfel de poziție” și că Ucraina „merită un candidat serios”.

„Poate că, pe atunci, drogurile nu îi afectaseră întregul cortex cerebral și cel puțin gândea cumva, realizând că un clovn nu poate guverna o țară. Se pare că a prevăzut literalmente cum se va termina fără înțelepciune, fără educație, fără meritele și demnitatea necesare”, a declarat Maria Zaharova.

Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o discuție alături de liderii europeni la Casa Albă, luni, unde au discutat despre planurile de pace dintre Ucraina și Rusia, dar și care sunt următorii pași pe care Statele Unite și Uniunea Europeană trebuie să îi adopte în tot acest demers.

După aceste discuții, Donald Trump l-a sunat pe președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o posibilă întâlnire trilaterală cu Volodimir Zelenski.