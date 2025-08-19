Trump spune că vrea negocieri de pace mai rapide decât unii lideri europeni

Președintele american Donald Trump afirmă că unii lideri europeni nu privesc cu aceeași urgență ca el încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina, anunță CNN.

Într-un interviu la Fox News, acordat marți, după încheierea întâlnirii de la Casa Albă, Donald Trump a declarat că un lider european prezent la Casa Albă i-a propus ca o posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să fie programată peste „o lună sau două”.

Donald Trump nu a menționat, totuși, numele acestuia.

El a precizat că a respins sugestia și a avertizat că până la acel moment numărul victimelor ar fi mult mai mare și că discuțiile trebuie să înceapă imediat, „în seara asta”.

„Unul dintre domni, care este un tip grozav, sper că nu l-am jignit. El a spus: «Păi, să ne întâlnim peste o lună sau două și să vedem», a declarat Donald Trump despre conversația avută cu acest lider european.

„I-am spus că «O lună sau două? Vei avea încă 40.000 de morți într-o lună sau două. Trebuie să o faci în seara asta»”, a adăugat Trump.

„Și am făcut-o, de fapt. L-am sunat pe președintele Putin și încerc să organizez o întâlnire cu președintele Zelenski.”

În cadrul aceluiași interviu, președintele american a declarat că a „cam stabilit” întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

„Am cam stabilit asta cu Putin și cu Zelenski și, știți, ei sunt cei care trebuie să decidă, noi suntem la 7.000 de kilometri depărtare”, a spus Trump.

„L-am sunat pe președintele Putin și încercăm să organizăm o întâlnire cu președintele Zelenski și vom vedea ce se întâmplă acolo, iar apoi, dacă merge, dacă se concretizează, atunci voi merge la trilaterală și o voi încheia”, a adăugat el.