Donald Trump a declarat că nu are intenția de a trimite trupe americane în Ucraina

Într-un interviu pentru Fox News, citat de Sky News, Donald Trump a fost întrebat dacă va putea garanta că nu vor fi trimise trupe americane în Ucraina. Oficialul a răspuns: „Aveți asigurarea mea, și eu sunt președinte”, a precizat acesta. „Eu doar încerc să împiedic uciderea oamenilor”, se apără Trump.

Ca răspuns cu privire la posibilele garanții de securitate, Trump a precizat că țările Europene vor avea rolul principal de a le stabili. „Vor să aibă trupe pe teren”, a declarat oficialul, făcând referire la Franța, Germania și Regatul Unit. „Nu cred că va fi o problemă”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer consideră că cel mai important rezultat al discuțiilor de la Casa Albă a fost deschiderea arătată de SUA de a lucra la garanții de securitate pentru Ucraina.

Secretarul de stat american Marco Rubio va conduce un grup de lucru format din consilieri de securitate națională și reprezentanți ai NATO, însărcinat cu elaborarea unui plan de garanții de securitate pentru Ucraina.