Anunț major. Trump nu exclude trimiterea trupelor americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui eventual acord de pace

Trump a anunțat de lângă Zelenski, aflat la Casa Albă, posibilitatea implicării trupelor americane într-o forță de menținere a păcii.

„Vă vom informa despre asta, poate mai târziu astăzi”, a spus Trump.

Deschiderea sa față de trimiterea trupelor americane în Ucraina ar putea duce la o schimbare majoră, întrucât Ucraina consideră că garanțiile de securitate sunt esențiale pentru orice eventual acord de pace cu Rusia.

Trump a spus că Europa va prelua inițiativa în asigurarea păcii, dar că SUA se vor implica.

„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că se află acolo, în Europa. Dar noi îi vom ajuta. De asemenea, vom fi implicați”, a spus el.

Trump a spus că, dacă ar exista un acord de pace, acesta ar fi respectat.

„Cred că, dacă vom ajunge la pace, va funcționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”, a spus el.