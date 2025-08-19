NATO ia în considerare garanții de securitate pentru Ucraina, aderarea la alianță nu este discutată

Rutte a precizat, într-un interviu pentru Fox News, că discuțiile se concentrează pe modul în care aceste garanții ar putea fi implementate, fără a include desfășurarea de trupe. El a subliniat că, deși Statele Unite și alte țări se opun aderării imediate a Ucrainei, NATO consideră că țara are un drum ireversibil către apartenența la alianță pe termen lung.

Comentariile au fost făcute după întâlnirile de luni de la Casa Albă între președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni, la o săptămână după summitul Trump – Putin din Alaska.