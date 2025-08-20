Politizarea științei vine cu un preț uriaș: progresele medicale din SUA încetinesc

Administrația Trump pare hotărâtă să submineze Institutul Național de Sănătate (NIH), instituția considerată „bijuteria coroanei” în cercetarea americană. Ultimele măsuri au în vedere introducerea unui control politic strict asupra modului în care se alocă fondurile pentru cercetare, ceea ce lasă universitățile și institutele academice într-o stare permanentă de incertitudine, arată analiștii Bloomberg.

Cercetătorii, prinși în haosul politic

„E foarte multă nesiguranță la toate nivelurile”, spun foști oficiali ai Institutului care dă tonul la nivel mondial în materie de cercetare medicală și orientări științifice, influențând pe termen lung inclusiv politicile publice din alte țări.

Problemele au început la scurt timp după instalarea lui Trump la Casa Albă: granturile au fost înghețate, costurile indirecte pentru infrastructura de laborator reduse, iar numeroși cercetători au primit notificări că finanțările lor au fost anulate. Universități prestigioase precum Columbia, Harvard, Northwestern sau UCLA au pierdut accesul la fonduri esențiale.

Verificările politice încetinesc granturile

Congresul și instanțele au reușit să blocheze unele măsuri, redeschizând fluxurile de finanțare pentru anumite proiecte. Însă sume mari de bani au rămas în suspensie: „E aproape ca pisica lui Schrödinger: fondurile nu sunt nici cheltuite, nici disponibile”, spun cercetătorii, amintind de celebrul experiment de gândire din fizică, unde o pisică este simultan vie și moartă până când cutia este deschisă.

Pe lângă evaluarea științifică tradițională, proiectele sunt acum supuse și verificărilor politice, pentru a se asigura că nu contravin ordinelor executive ale lui Trump în materie de diversitate, echitate, incluziune sau politici legate de gen și influențe externe.

Știința… „la un pas de capriciul unui politician”

Până la finalul lui iulie 2025 se alocaseră cu 4,25 miliarde de dolari mai puțin decât în aceeași perioadă a anului precedent. Iar, dacă banii nu sunt cheltuiți până pe 30 septembrie, aceștia revin la Trezoreria SUA: „Indiferent cât de bună e ideea sau cât de cunoscut e cercetătorul, ești la un pas de capriciul unui politician care poate distruge totul”.

Noua regulă privind plata integrală a granturilor multi-anuale face situația și mai dificilă. Institutul Național pentru Cancer – principalul organism guvernamental american dedicat cercetării cancerului, a anunțat deja că poate finanța doar 1 proiect din 25, față de aproape 1 din 10 anterior. Cercetători consacrați în oncologie văd cum propuneri de top sunt respinse, deși ele ar putea aduce tratamente mai eficiente și cu mai puține efecte adverse pentru pacienți: „Se poate aplica din nou, dar asta înseamnă întârzieri semnificative pentru progresul științific”.

Inclusiv Congresul SUA a transmis un mesaj clar că cercetarea nu trebuie obstrucționată. Parlamentarii din ambele tabere au protestat la primele atacuri ale administrației Trump, iar atunci când Casa Albă a cerut o reducere de 40% a bugetului cercetării în sănătate pentru 2026, Senatul a răspuns cu o creștere de 400 de milioane de dolari peste cele 48 de miliarde deja prevăzute.

„Dacă aceste încercări de control politic nu sunt oprite, vom petrece decenii întregi încercând să reconstruim ce am pierdut”, avertizează analiștii.