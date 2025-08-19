Starmer: Întâlnirea de la Casa Albă a dus la un „progres” în legătură cu garanțiile de securitate

Starmer a spus că întâlnirea de luni a dus la un „progres semnificativ” în privința garanțiilor de securitate, care vor „asigura că, dacă va exista pace… aceasta va fi respectată”. De asemenea, Starmer a menționat că va avea loc în curând o întâlnire bilaterală între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, urmată de un summit trilateral la care vor participa cei doi lideri împreună cu Donald Trump.

„Acesta este un lucru foarte important, pentru că reprezintă o recunoaștere reală a principiului că nicio decizie privind Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina”, a spus Starmer într-un videoclip postat pe X.

Cu toate acestea, natura exactă a garanțiilor de securitate discutate rămâne neclară. Emisarul american Steve Witkoff a declarat pentru CNN, duminică, că Washingtonul a reușit să obțină o concesie de la Moscova în cadrul summitului de vineri din Alaska, Kremlinul permițând Statelor Unite și Europei să acorde Ucrainei o protecție „asemănătoare articolului 5”, fără a accepta însă principiul aderării sale complete la NATO.

Analiștii au subliniat că nu este clar de ce Statele Unite ar avea nevoie de permisiunea Rusiei pentru a oferi aceste protecții Ucrainei.

În ceea ce privește posibilitatea unui summit Zelenski-Putin, Kremlinul a fost, de asemenea, rezervat. Acesta a declarat că este pregătit să „ridice nivelul de reprezentare” în negocierile dintre Moscova și Kiev, dar nu a confirmat că Putin și Zelenski se vor întâlni.