Starmer anunță „două rezultate” concrete ale discuțiilor de la Casa Albă privind Ucraina

Primul rezultat confirmă colaborarea „coaliției celor dispuși”, un grup format din 31 de țări care sprijină Ucraina, cu Statele Unite ale Americii în ceea ce privește garanțiile de securitate, potrivit Sky News. Starmer a precizat că echipele sale au fost deja mobilizate pentru a lucra la detaliile acestor garanții, care vizează securitatea Ucrainei, Europei și a Regatului Unit.

Al doilea rezultat prevede organizarea unei întâlniri bilaterale între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, urmată de o întâlnire trilaterală la care va participa și Donald Trump.

„Pe probleme precum teritoriu, schimbul de prizonieri sau întoarcerea copiilor răpiți, este esențial ca Ucraina să fie la masă”, a subliniat Starmer.

El a adăugat că discuțiile de la Casa Albă au fost caracterizate de un „simț al unității” și că s-au realizat „progrese reale” în soluționarea problemelor de securitate legate de conflictul din Ucraina.