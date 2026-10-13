Doi lideri din PSD, mesaje despre Guvernul Niculescu: Noi reprezentăm 127 de parlamentari

Doi lideri social-democrați fac un apel pentru susținerea Guvernului Niculescu. Ei atrag atenția asupra urgenței ca România să aibă un guvern cu puteri depline și spun că de ei depinde dacă executivul propus de Luca Niculescu va trece de votul de învestire din Parlament.

„Un guvern fără susținere, o largă susținere parlamentară, e un guvern căruia nu-i aș da mai mult de șase luni de viață. Credem cu tărie că PSD-ul a fost adultul din cameră de fiecare dată și n-am fugit de responsabilitate. Eu cred că e de bun simț ca toate partidele politice să fie prezente în spatele lui Luca Niculescu pentru a scoate țara din situația în care se află”, a transmis Ionuț Pucheanu, printr-o postare pe Facebook.

Bogdan Ivan: Noi reprezentăm 127 de parlamentari

Fostul ministru PSD al Energiei spune că învestirea Guvernului Niculescu depinde de votul PSD.

„În aceste condiții, fiecare săptămână de blocaj politic are un cost economic real. PSD are 127 de parlamentari și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Dar participarea noastră nu poate fi un cec în alb”, a scris Bogdan Ivan, într-o postare pe rețelele de socializare.

Pucheanu: PNL este mai mic decât un singur om

În același timp, prim-vicepreședintele PSD lansează un apel către PNL și îi îndeamnă să voteze Guvernul Niculescu, fie din opoziție, fie intrând în executiv.

„Apelul meu este ca, în primul rând, cei de la PNL să treacă peste viziunea aceasta a unui singur om. PNL-ul este mai mult decât un singur om. O refacere a coaliției în momentul de față e cel mai de bun simț, lucru pe care toți actorii politice îl pot face în momentul de față. Un guvern fără susținere, o largă susținere parlamentară e un guvern căruia nu-i aș da mai mult de șase luni de viață”, a mai declarat Ionuț Pucheanu.

Social-democrații i-au comunicat lui Luca Niculescu, după discuțiile de săptămâna trecută, linia roșie a PSD: cele 10 priorități ale social-democraților să fie incluse în programul de guvernare. Pucheanu întărește afirmația, în calitate de lider din teritoriu.

Sorin Grindeanu, președintele partidului, a spus că va anunța decizia finală a PSD după ce primește programul de guvernare și lista de miniștri. De asemenea, liderul a spus că nu și-ar dori să vadă un Guvern tehnocrat, ci, mai degrabă, un guvern format din partidele membre în fosta Coaliție.