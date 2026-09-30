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Dominic Fritz, mesaj de adio de la ușa primăriei: „Nu plec nicăieri”

Dominic Fritz și-a încheiat mandatul de primar al Timișoarei cu un mesaj video în care acuză o „majoritate toxică" din Parlament.
Dominic Fritz, mesaj de adio de la ușa primăriei: „Nu plec nicăieri
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
30 sept. 2026, 11:55, Politic
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Dominic Fritz și-a luat rămas-bun de la Primăria Timișoara printr-un mesaj video în care acuză o „majoritate toxică” din Parlament. Fostul primar spune însă că nu pleacă nicăieri și că misiunea echipei sale continuă.

Mandatul lui Fritz încetează miercuri, 30 septembrie, ca efect al noii Legi a integrității, nr. 180/2026. În mesajul publicat pe Facebook, liderul USR s-a filmat chiar la intrarea în clădirea Primăriei.

El a amintit că a trecut pragul instituției acum șase ani, ca primar ales de timișoreni. Atunci li s-a spus că e imposibil. Era un om venit din altă țară, cu un partid tânăr, contra unei administrații vechi.

Dovada că se poate

Fritz susține că a demonstrat că un oraș poate fi condus fără a fi împărțit între prieteni și dușmani. Primăria poate deveni un serviciu public, nu o curte de favoruri, a spus el.

Printre realizări, el a enumerat școli noi, tramvaie cumpărate, cinematografe redeschise și terenuri ale orașului recuperate. Echipa sa a atras 500 de milioane de euro pentru proiectele Timișoarei, potrivit fostului primar.

Fritz le-a mulțumit timișorenilor pentru vot și pentru susținere, inclusiv în momentele grele. El a subliniat că schimbările sunt opera unei echipe și a unei comunități care a refuzat cinismul.

Revolta, nu resemnarea

Fostul primar spune că mandatul nu se încheie pentru că timișorenii s-ar fi răzgândit. Motivul ar fi că nimic nu e mai periculos pentru sistem decât o alternativă care livrează rezultate.

Majoritatea parlamentară îi poate încheia mandatul, dar nu și misiunea echipei, a transmis Fritz. El le-a cerut susținătorilor să nu se retragă și să nu lase revolta să se transforme în resemnare.

Fritz a promis că echipa rămâne, iar drumul european al Timișoarei continuă. „Azi în Timișoara, mâine în toată țara”, și-a încheiat el mesajul.

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