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Dominic Fritz, reconfirmat în unanimitate la șefia USR, la o zi după ce a pierdut procesul cu ANI

Biroul Național al USR a decis, prin vot unanim, ca Dominic Fritz să rămână președintele partidului. „Considerăm că decizia ICCJ este profund nedreaptă și disproporționată”, au reiterat reprezentanții USR într-un comunicat.
Dominic Fritz, reconfirmat în unanimitate la șefia USR, la o zi după ce a pierdut procesul cu ANI
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
19 iun. 2026, 18:51, Politic
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Biroul Național al USR a decis vineri, prin vot unanim, ca Dominic Fritz să rămână președintele partidului. Demersul vine după decizia de joi a ÎCCJ, condamnându-l pe președintele USR pentru conflict de interese administrativ.

„Considerăm că decizia ICCJ este profund nedreaptă și disproporționată. Vorbim despre o situație în care nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție, ci despre o interpretare excesivă a legislației privind conflictul de interese. Din acest motiv, Dominic Fritz va continua toate demersurile legale pentru apărarea drepturilor sale și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Această situație trebuie analizată și din perspectiva standardelor europene privind drepturile fundamentale și exercitarea mandatului public”, a declarat Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR.

Seidler a răspuns și unei dezinformări propagate public de PSD, potrivit căreia în urma acestei sentințe, prefectul de Timiș ar trebui să dispună încetarea mandatului de primar al Timișoarei, deși legislația în vigoare nu prevede acest lucru.

„PSD încearcă să inducă în eroare opinia publică în privința efectelor deciziei instanței. Prefectul județului Timiș are obligația legală de a aplica prevederile legii, indiferent cine ocupă funcția. Exact același lucru s-a întâmplat și în anul 2023, când prefectul de atunci, și actual președinte al PSD Timișoara, Mihai Ritivoiu, a emis ordinul de sancționare a primarului din Recaș, aflat într-o situație similară de conflict de interese administrativ. Atunci, prefectul PSD de Timiș Mihai Ritivoiu a aplicat o amendă de 10% din salariu pe o perioadă de 6 luni pentru primarul din Recaș”, a explicat Seidler.

Dominic Fritz, condamnat de ÎCCJ. Liderul USR anunță că va contesta decizia la CEDO

Joi, Secția de de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curții Supreme de Justiție a pronunțat astăzi decizia în cazul liderului USR, Dominic Fritz, condamnându-l pe președintele USR pentru conflict de interese administrativ.

În replică, Fritz a anunțat că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) decizia care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv.

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