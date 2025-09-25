Dragoș Pîslaru despre PNRR: Sunt mai mult de 17.000 de proiecte

Dragoș Pîslaru a explicat joi că, pe partea de granturi, România a atins plafonul maxim de 13.5 miliarde de euro, în timp ce pe zona de împrumuturi există limitări semnificative din cauza ajustărilor fiscale și a întârzierilor în derularea unor proiecte mari de infrastructură.

De asemenea, Pîslaru a afirmat că de la venirea la minister „a descoperit universul PNRR. Universul PNRR ne arată că sunt mai mult de 17.000 de proiecte: Reabilitare case tradiționale în Delta, reabilitare castele și conace, biserici și mănăstiri, sedii de primării și blocuri de locuință, apă-canal mai prin toată țara, Tot, tot, tot”, a afirmat ministrul, joi, la Europa FM.

Ministrul a explicat că s-a realizat o triere a proiectelor finanțate din bani europeni și că va publica o evaluare detaliată a progresului: „Acum am triat proiectele, am intrat din nou în anvelopă. Le voi face publice, deci vor fi un tablou de bord cu o hartă și cu toată lista de 17.000 de proiecte pe care o veți putea descărca Vom vedea toate proiectele cu culori de semafor roșu, galben, verde sau chiar un gradient. Pentru a arăta stadiul lucrărilor”.