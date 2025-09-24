Bolojan: Mai avem de cheltuit peste 10 miliarde euro din fondurile PNRR

Într-o declarație făcută miercuri, prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat detalii importante despre structura bugetului și prioritățile de investiții ale guvernului său.

„Bugetul pe anul acesta prevede o pondere importantă a investițiilor de 149 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 7,8% din PIB. Cea mai importantă componentă pe care o mai avem de bifat este cea legată de fondurile din PNRR”, a spus Bolojan.

Potrivit șefului Executivului, în 2025 și 2026, „mai avem de cheltuit peste 10 miliarde de euro și este cea mai importantă componentă care ne va ocupa o bună parte din spațiul bugetar pentru investiții și concentrarea pe componenta de investiții este să absorbim acești bani”, a declarat Bolojan.