Dragoș Pîslaru despre reforma în administrație: „Este un pachet de măsuri așteptat de români” / Ministrul susține reducerea cheltuielilor

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că setul de legi care vizează schimbarea administrației publice nu reprezintă o noutate și vine ca un pas normal în contextul economic de acum.

Dragoș Pîslaru este de părere că acest demers a stat mult timp pe agenda publică.

„Cred că, în esenţă, nu discutăm de o surpriză. Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp. Există o mare parte din populaţie, dintre români, care şi-ar fi dorit poate ca aceste măsuri care cumva balansează, echilibrează efortul, în această perioadă în care reducem deficitul bugetar, între ce deja s-a întâmplat, adică modul în care a contribuit sectorul privat, prin creşteri de taxe, sau persoanele fizice, iată, de data aceasta statul, la rândul său, reduce cheltuielile”, a declarat Dragoș Pîslaru, miercuri seară, la Euronews România.

Ministrul a explicat că, indiferent de metodele folosite pentru reducerea costurilor, obiectivul principal rămâne realizarea economiilor stabilite.

Este vorba despre o scădere anuală a cheltuielilor de 5,7 miliarde de lei, cu un efect estimat la 3,3 miliarde de lei în acest an, spune Pîslaru.

„Este firesc ca şi în zona aparatului de stat, a cheltuielilor publice să existe diminuări”, a declarat ministrul.

Referitor la eventuale excepții de la aceste reduceri, Pîslaru a precizat că măsurile sunt incluse în acordul inițial al coaliției de guvernare și sunt asumate în relația cu partenerii externi ai României, inclusiv Comisia Europeană și OECD.

În ceea ce privește propriul minister, Dragoș Pîslaru a menționat că peste jumătate din salariile angajaților sunt acoperite din fonduri europene.

De asemenea, două beneficii salariale, norma de hrană și stimulentul, nu mai sunt acordate.

„La ce ne uităm la MIPE este mai degrabă o eficientizare a schemei. Va exista şi o consultare cu sindicatul pe care îl avem în minister. (…) Ne uităm dacă e nevoie de toate posturile respective, există şi posturi în regim contractual”, a anunțat ministrul.

Pîslaru a spus că scopul acestor măsuri constă în folosirea mai eficientă a resurselor publice și în adaptarea aparatului de stat la realitățile economice care există în țară.