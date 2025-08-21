Drulă: Dacă Bolojan pleacă mâine, oricine îi ia locul trebuie să ia aceleași măsuri

„Dacă mâine domnul Bolojan ar zice, domnule, gata, eu am plecat, descurcați-vă, orice guvern ar veni, de orice culoare, cu orice fel de oameni politici, trebuie să ia același gen de măsuri sau măsurile vor fi luate de piață”, spune Drulă la Euronews, joi seara.

Aceste măsuri luate de piață ar însemna, potrivit lui Cătălin Drulă, suspenderea fondurilor europene pentru România în octombrie, pentru că nu respectăm procedurile de deficit, ieșiri de capital uriașe, presiune asupra cursului, care ar ajune la 7, la 8 sau chiar la 10 lei, o inflație mare, un exod al capitalului, probleme sociale enorme, pierderea locurilor de muncă, închiderea de afaceri.

El îi sfătuiește pe guvernanți să nu mergem în zona acesta și să avem „o aterizare controlată a acestei situații create de cei care au fost iresponsabili”, între care îi numește pe Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis.

Drulă afirmă că pe fondul unei astfel de situații, oamenilor le e greu să distingă și, pe fondul acesta poate crește foarte mult extremismul.

Deputatul USR afirmă că partidele care formează acum coaliția de guvernare „sunt singurele care pot forma o guvernare fără extremiști”.

„Apropo, dacă ar fi extremiști în guvern, că se tot vehiculează scenariul ăsta, n-au de făcut alttceva decât să ia aceleași măsuri, pe partea de chelturi și pe venituri. Sau prăbușirea economică, dacă și-o asumă. La câtă iresponsabilitate există, probabil că s-ar întâmpla scenariul al doilea”, mai spune Drulă.