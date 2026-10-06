Dungaciu, despre social-democrați care au semnat pentru suspendarea lui Nicușor Dan: Nu confirm, nu infirm

Dan Dungaciu a fost întrebat, marți, la Antena 3 CNN, dacă este adevărat că sunt parlamentari PSD care au semnat deja pentru suspendarea lui Nicușor Dan, demers inițiat de AUR. Dungaciu a răspuns: „Nu confirm, nu infirm”.

Declarațiile au venit cu mași puțin de o oră înainte de ședința Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat, care are loc marți, de la ora 14.00, la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff.

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a criticat desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu pentru funcția de prim-ministru și susține că președintele Nicușor Dan trebuie să explice de unde a venit această propunere. Dungaciu afirmă, totodată, că demersul privind suspendarea șefului statului trebuie să continue.

„Din punctul nostru de vedere, este cel puțin bizară (desemnarea lui Niculescu – n.r.), mai ales după ultima nominalizare, care nu ține de persoana în sine, nu e o chestie personală. Dar întrebarea fundamentală este: într-un stat precum statul român, cu legislația pe care o are, de unde a apărut această nominalizare și cine face aceste nominalizări?”, a întrebat Dan Dungaciu.

Liderul AUR susține că președintele trebuie să explice de ce consideră că Luca Niculescu are cele mai mari șanse să formeze un Guvern.

„Dacă niciun partid parlamentar nu a făcut propunerea asta, cine l-a propus? Doar președintele? De unde vin aceste propuneri?”, mai întreabă Dungaciu.

Acesta a afirmat că șeful statului ar trebui să ofere explicații și cu privire la eventualele recomandări privind componența viitorului Guvern.

„Mai trebuie să explice și de unde vin acele sugestii că anumiți politicieni sau partide politice nu trebuie să facă parte din arcul guvernamental”, a declarat prim-vicepreședintele AUR.

Dungaciu: Suspendarea lui Nicușor Dan trebuie să continue

În ceea ce privește suspendarea președintelui, Dan Dungaciu susține că procedura este un demers democratic și constituțional și afirmă că AUR intenționează să continue acest proiect.

„Suspendarea președintelui este un demers absolut democratic, absolut constituțional, care trebuie să continue ca urmare a comportamentului președintelui Nicușor Dan”, a afirmat Dungaciu.

Declarațiile vin în contextul în care AUR menține pe agenda politică atât demersul privind suspendarea președintelui, cât și organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Potrivit lui Dungaciu, poziția AUR este legată de ceea ce formațiunea consideră a fi modul în care Nicușor Dan gestionează actuala criză politică.

„Nu e niciun secret, nu e nicio conspirație, totul este transparent. Exact așa cum transparent susținem alegerile anticipate ca urmare a comportamentului președintelui”, a mai declarat prim-vicepreședintele AUR.