Elena Lasconi îi critică pe Ilie Bolojan și Nicușor Dan: „Fac apel la Președinte să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare”

Printr-un mesaj publicat pe Facebook, fosta candidată la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi a avertizat că România se află într-un moment dificil și a făcut apel la președintele Dan „să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare”.

Acesta l-a criticat pe Nicușor Dan, afirmând: „În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră”.

„Atât președintele cât și premierul au fost primari. Asta înseamnă că înțeleg administrație publică. Tăierea din pix, printr-o ordonanță, a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune și o piedică în dezvoltarea comunităților ci și o mare neseriozitate a statului român”, a notat Lasconi.

Privind reforma administrației locale, edilul din Câmpulung a afirmat: „Sună bine și populist să dai oameni afară din primării. (…) La Câmpulung dacă voi trimite 45 la sută din oameni acasă pot să pun lacăt pe Primărie. Practic, prin aceste ordonanțe ați transformat toți primarii într-un soi de notari. Ne rămâne doar să eliberăm cărți de identitate, asistența socială și să semnez niște documente”.

Elena Lasconi a făcut un apel la acțiune din partea premierului Bolojan și a președintelui Dan; „Domnule Bolojan, opriți-vă! Vorbiți cu noi, primarii. Organizați o dezbatere să venim toți, nu doar câțiva reprezentanți de la AMR și ACoR. Domnule Președinte, aveți pârghiile constituționale să acționați. Faceți-o pentru români, nu pentru sistem!”, după ce a susținut „Suntem pe un butoi cu pulbere și premierul împreună cu miniștrii se joacă cu chibriturile”.