Este posibil un personaj politic ca Peter Magyar în România? Ce spune Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat marți seara, la Digi24, că un profil politic similar cu Peter Magyar – viitorul premier al Ungariei – nu ar avea viabilitate în actualul context politic românesc.

Fostul șef al statului susține că Peter Magyar este „o copie aproape fidelă” a lui Viktor Orban, „numai că este puțin mai tânăr”.

„Nu, nu e posibil. Acest maghiar este o copie aproape fidelă a lui Orban, numai că este puțin mai tânăr. Dar este naționalist, este împotriva sprijinirii Ucrainei, este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeană și m-aș mira să nu fie și împotriva intrării Republicii în Moldova”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Băsescu a continuat spunând că Peter Magyar este un „suveranist în sufletul lui” și că nu ar aduce schimbări majore odată cu venirea sa la conducere, în afara implementării unor obiective financiare.

„Nu cred că va schimba mare lucru. Un singur lucru se va schimba: va executa tot programul de 27 de puncte care îi va permite să-și încaseze cele 17 miliarde de euro de care are nevoie și are dreptul la ele de la Uniunea Europeană”, a conchis Traian Băsescu.

Luni, fostul șef al statului a comentat rezultatul votului din Ungaria și implicațiile înfrângerii lui Viktor Orban.

„Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Duminică, Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rechetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce”, a scris Băsescu într-o postare pe rețelele sociale.