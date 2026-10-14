Eurodeputații cer UE să protejeze Curtea Penală Internațională de sancțiunile impuse de SUA

Un grup de 58 de eurodeputați i-a cerut marți Comisiei Europene să protejeze Curtea Penală Internațională (CPI) de sancțiunile impuse de Statele Unite, care ar putea afecta activitatea instanței.

Parlamentarii, din mai multe grupuri politice, cer activarea „Statutului de blocare” al UE, pentru a împiedica firmele europene să aplice măsurile americane.

Într-o scrisoare trimisă marți și consultată de Euronews, eurodeputații i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să apere instanța cu sediul în Olanda în fața a ceea ce au descris drept „un atac al unei puteri străine asupra unei entități de pe teritoriul UE”.

Aceștia au precizat că efectele sancțiunilor ar putea fi „devastatoare”.

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat vinerea trecută sancțiuni împotriva CPI, după criticile la adresa instanței în legătură cu mandatul de arestare emis pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și cu ancheta privind acțiunile trupelor americane în Afganistan.

După o perioadă inițială de grație de șase luni, sancțiunile ar putea îngreuna foarte mult activitatea instanței. Băncile și companiile americane ar urma să nu mai poată colabora cu CPI, deși sunt prevăzute excepții pentru anumite servicii de telecomunicații, software și plăți.

Mai mult decât atât, restricțiile ar putea crea probleme pentru CPI în plata facturilor și efectuarea tranzacțiilor financiare.

De asemenea, băncile europene, companiile de asigurări și alte firme intermediare care au interese comerciale în SUA ar putea fi afectate.

Eurodeputații au cerut UE să folosească „toate instrumentele de care dispunem” pentru a proteja Curtea Penală Internațională.

Aceștia au solicitat Comisiei Europene să activeze „Statutul de blocare” al UE, un mecanism care protejează companiile și persoanele fizice europene de efectele sancțiunilor străine aplicate în afara jurisdicției statului care le-a impus.

Comisia Europeană poate include anumite legi străine pe lista celor vizate de „Statutul de blocare”, condiția fiind ca măsura să fie examinată de Parlamentul European și de statele membre ale UE.

Scrisoarea a fost redactată de eurodeputații Dirk Gotink, din partea Partidului Popular European (PPE), și Aurore Lalucq, din partea grupului Socialiștilor și Democraților (S&D).

Documentul a fost semnat de parlamentari din grupurile PPE, S&D, Renew Europe și Verzi/ALE.

Într-o declarație făcută sâmbăta trecută, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a calificat drept „inacceptabilă” amenințarea cu sancțiuni împotriva CPI. Cu toate acestea, UE nu a luat încă nicio măsură concretă.

Curtea Penală Internațională are 125 de state membre. Statele Unite au semnat Statutul de la Roma, documentul prin care a fost înființată instanța, dar nu l-au ratificat niciodată.