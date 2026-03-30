Prima pagină » Politic » Europarlamentarul PNL Daniel Buda îl atacă pe Sorin Grindeanu: „PSD a dezertat din obligațiile guvernării"

Europarlamentarul PNL Daniel Buda a lansat critici dure la adresa conducerii PSD și a ministrului Sorin Grindeanu, acuzând partidul aflat la guvernare că prioritizează campaniile interne de partid în locul gestionării problemelor economice și energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu.
Sursa foto: Facebook/Daniel Buda
Victor Dan Stephanovici
30 mart. 2026, 12:07, Politic

Într-o postare publicată pe Facebook, Daniel Buda – europarlamentar al Partidului Național Liberal și vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European – a susținut că Sorin Grindeanu ar desfășura o serie de întâlniri politice în teritoriu dedicate activiștilor PSD. El le-a descris drept o strategie de consolidare a poziției sale în partid.

Potrivit lui Buda, aceste deplasări nu reprezintă un dialog real cu cetățenii. Ele nu sunt nici o analiză a situației economice a României, ci o acțiune de mobilizare a bazei de partid. „Grindeanu cutreieră județele și ține discursuri pentru propriii activiști în timp ce România se confruntă cu efectele unui război care a perturbat aprovizionarea cu petrol a întregii Europe”, a scris europarlamentarul liberal.

Acuzații privind folosirea aparatului de partid

Buda mai afirmă că PSD ar folosi structurile și resursele partidului de guvernare pentru o campanie internă, în contextul tensiunilor politice din interiorul formațiunii. „Nu e un dialog cu cetățenii și nu e o analiză serioasă a situației țării, e o campanie de imagine pentru baza de partid”, a susținut acesta. Europarlamentarul PNL îl descrie pe Sorin Grindeanu drept un politician preocupat de consolidarea poziției sale în PSD. A mai sugerat și că acțiunile din teritoriu ar avea drept scop menținerea influenței în interiorul partidului.

În mesajul său, Daniel Buda mai afirmă că PSD ar fi ales să se concentreze pe „spectacolul consultării interne”, în loc să se ocupe de problemele generate de criza energetică și de tensiunile geopolitice. „Faptul că pentru această campanie PSD consumă în aceste săptămâni tot aparatul unui partid de guvernare spune tot despre cum înțelege partidul distincția dintre interesul public și interesul de partid”, a mai transmis europarlamentarul liberal.

Declarațiile vin în contextul unei perioade tensionate pe scena politică românească, marcată de dezbateri privind politicile energetice și impactul conflictelor internaționale asupra economiei europene.

