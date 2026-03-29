Crin Antonescu: „Eu cred că această coaliţie nu merge. Cred că ar fi trebuit mai multă cumpănire atunci când s-a constituit Guvernul”. Ce a declarat despre alegeri anticipate

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a declarat duminică seară, în cadrul unui interviu pentru Antena 3, că actuala coaliție de guvernare nu funcționează și că formarea Guvernului ar fi avut nevoie de mai mult echilibru.

Cu toate acestea, Antonescu consideră că Executivul își va continua activitatea, iar posibilitatea unor alegeri anticipate rămâne destul de scăzută.

„Eu cred că această coaliţie nu merge. Şi înainte de a discuta cine-i de vină sau nu e de vină, e constatarea faptului că nu merge. Despre asta auzim în fiecare zi. Pare chiar că principalele componente ale guvernării sunt într-un fel de campanie electorală prematură sau timpurie, cumva cu o mai mare preocupare pentru asta decât pentru actul guvernăriei în sine”, a declarat Crin Antonescu.

El a punctat că momentul formării Guvernului actual al României a necesitat mai multă atenție în ceea ce privește structura și direcția politică.

„Cred că ar fi trebuit mai multă cumpănire atunci când s-a constituit Guvernul, privitor la componenţa lui, privitor la programul lui. Faptul că în fiecare săptămână trebuie să vedem dacă Guvernul mai rezistă săptămâna asta sau până la primăvară, problema este dacă mai rezistă societatea românească, dar să fim totuşi calmi şi temperaţi”, a declarat Antonescu.

„Nu fac pronosticuri, n-am elemente. Dacă mă întrebaţi, eu cred că acest Guvern va mai dura cu domnul Bolojan în frunte”, a mai afirmat Crin Antonescu.

Referitor la relația dintre premierul Ilie Bolojan și partidul USR, fostul președinte al PNL a respins ideea unei influențe forțate.

„Lucrurile nu sunt atât de dramatice, domnul Bolojan nu a fost o victimă, nu a fost capturat. Dacă domnul Bolojan aşa, de suflet, este USR-ist, ceea ce eu susţin, de exemplu, am constatat şi eu, e nu pentru că a fost capturat, este, ca să spun aşa, de bunăvoie şi cu plăcere”, a spus acesta.

El consideră că și PSD ar trebui să analizeze modul în care a acceptat această formulă guvernamentală și susține că actuala structură va rămâne.

„Şi pe mai departe, eu cred că Guvernul va rămâne, da, şi cu USR, şi cu Bolojan, şi cu PSD, pentru că am impresia, vorba unor glume, că a început să le placă, să le convină. Domnul Bolojan îşi consolidează statutul de luptător, tenor principal în lupta împotriva PSD-ului, domnul Nicuşor dovedind ceva şovăială în faţa suporterilor săi anti-PSD”.

În ceea ce privește scenariul alegerilor anticipate, Crin Antonescu îl consideră puțin probabil.

„Mai puţin probabil, având în vedere sistemul nostru şi faptul că orice formulă pentru alegere anticipate trebuie să treacă prin votul parlamentarilor în exerciţiu. Şi, sincer, aşa cum se ştie de multă vreme, nu prea-i văd nici pe cei din AUR, în primul rând poate pe cei în AUR, aşa în opoziţie cum sunt, deci nu prea văd. Sigur, nu pot să exclud aşa ceva (…) nu cred că vor fi alegeri anticipate, nu cred într-o schimbare apropiată de Guvern, cred că o vor ţine aşa, nu ştiu cât, sper să rezistăm, să putem vedea”, a declarat el.

„USR-ul are poziţii de forţă cu adevărat în Guvern, mai ales în acest context. Aş spune că e partidul cu cele mai importante poziţii şi nu cred că PSD-ul are în acest moment disponibilitatea de a pune capăt acestei colaborări. Chiar dacă, eu am spus-o de la început şi, din păcate, evoluţiile dau dreptate, un guvern şi cu USR şi cu PSD nu poate funcţiona. Nu a funcţionat un guvern cu USR şi PNL, dar unul cu USR şi PSD chiar nu se poate după cum vedeţi”, a completat Antonescu.

La rândul său, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că există mai multe variante pentru viitorul guvernării după data de 20 aprilie, inclusiv retragerea din coaliție sau modificarea acesteia.

El a declarat că menținerea situației actuale doar pentru stabilitate nu este o soluție: „În Coreea de Nord e stabilitate, dar nu există prosperitate”.