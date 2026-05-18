Rareș Bogdan: România poate deveni „El Dorado investițional”, dar este blocată de „prostie și jocuri politice mărunte”

Europarlamentarul Rareș Bogdan susține că România traversează un moment decisiv, în care poate deveni „un jucător uriaș” pe scena geopolitică și economică regională, dar riscă să rateze din nou oportunitățile din cauza „jocurilor politice mărunte” și a lipsei de viziune a decidenților.
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
18 mai 2026, 11:16, Politic
Într-o postare publicată pe Facebook, Rareș Bogdan afirmă că poziționarea strategică la Marea Neagră, resursele naturale și contextul internațional actual ar putea transforma România într-un centru regional pentru investiții, energie, agricultură, industrie de apărare și exploatarea metalelor rare.

„Marea Neagră nu este un lac rusesc, ci o șansă pe care trebuie să o pricepem”, a scris liberalul.

Europarlamentarul vorbește despre schimbările din economia globală și despre interesul tot mai mare al marilor puteri pentru Europa de Est. El susține că SUA pregătesc investiții importante în România și Grecia, în timp ce China își va extinde influența economică în Europa. În acest context, spune Rareș Bogdan, investitorii cer înainte de toate „predictibilitate”.

Liderul liberal critică dur clasa politică din ultimii 35 de ani, pe care o acuză că a ratat succesiv oportunități majore de dezvoltare.

„Vina ne aparține nouă sau celor care au condus guverne și ministere și care au ratat, rând pe rând, șansă după șansă”, afirmă acesta, invocând „comoditatea, teama, slugărnicia sau pur și simplu prostia” drept cauze ale eșecurilor României.

Rareș Bogdan susține că România are resurse strategice și capital uman capabile să o transforme într-un actor important în Europa, însă lipsa unei viziuni pe termen lung ține țara într-o stare de „provincialism politic”.

„Viziunea înseamnă să gândești mare, ca să faci mare”, a mai transmis europarlamentarul.

Acesta afirmă că România trebuie să depășească logica „micromanagementului” și a disputelor politice interne pentru a valorifica avantajele geostrategice și economice pe care le are.

„Stăm la ușă, în loc să facem noi o ușă”, conchide Rareș Bogdan.

