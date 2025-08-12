Fifor, atac la adresa colegilor de guvernare: Când NATO discută despre război, USR discută despre prefect și subprefect

„Când ai fi zis că ministrul Apărării stă cu sufletul la gură înaintea întâlnirii Trump–Putin, că nu doarme nopțile întrebându-se ce ar trebui să facă România pentru a rămâne un actor regional relevant în context… ce să vezi: grija lui principală e împărțirea funcțiilor de prefect și subprefect. Așa că, dragă domnule președinte Trump, măi, Putin, măi, lăsați-ne cu Ucraina, cu securitatea regională și cu dosarele strategice – noi avem aici lucruri «serioase» de făcut: să ne punem prietenii și apropiații pe funcții, conform «reformei» pe rit nou decretate de colegul Miruță de la Economie. Am sperat un moment că Ionuț Moșteanu a priceput ceva din complexitatea și specificul portofoliului Apărării, loc în care lași politica de partid la poarta ministerului și faci politica celor care au jurat să își apere țara chiar și cu prețul vieții. M-am iluzionat degeaba”, scrie, pe Facebook, Mihai Fifor.

El apreciază că Ionuț Moșteanu „a rămas în logica sediului de partid”

„Prioritatea ministrului Apărării sunt numirile politice. Să someze PSD să vacanteze posturi de prefect și subprefect pentru USR, pe motiv de procente obținute la vot și declară cu gravitate că «nu suntem Guvernul Ciolacu 3». Asta e tot ce are de spus un ministru al Apărării într-un context internațional tensionat. Politicianism ieftin în loc de viziune strategică. Funcții în loc de securitate națională. Când NATO discută despre război și alianțe, USR discută despre prefect și subprefect. Iar asta spune tot despre realitatea distorsionată în care trăiesc cei de la USR”, încheie Fifor.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spus că PSD trebuie să vacanteze funcțiile de prefecți și subprefecți. El a menționat că posturile în guvern se aprobă pe bază de procente obținute la vot. Noi nu suntem guvernul Ciolacu 3 și USR are numai șapte posturi în guvern, a afirmat luni seara, la B1Tv, Moșteanu.