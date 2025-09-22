Fifor (PSD): Sondajul CURS confirmă prăbușirea încrederii în premierul Ilie Bolojan

Senatorul PSD Mihai Fifor a comentat recentul sondaj CURS, potrivit căruia șapte din zece români nu mai au încredere în premierul Ilie Bolojan și consideră că țara merge într-o direcție greșită.

Social-democratul afirmă că rezultatele reflectă „o reformă haotică, plătită exclusiv de oamenii corecți și vulnerabili”.

„Românii sunt dispuși să accepte sacrificii atunci când situația o cere. Dar ceea ce îi revoltă este faptul că numai oamenii onești plătesc nota de plată – mamele, veteranii, angajații, pensionarii, administrațiile locale sufocate de reduceri absurde. În schimb, sinecuriștii și clienții politici scapă neatinsi, iar experții în evaziune fiscală continuă liniștiți afacerile lor”, a transmis Fifor.

El a criticat modul în care premierul Ilie Bolojan a gestionat reformele, susținând că „perseverența și seriozitatea care l-au consacrat la Oradea s-au transformat, la Palatul Victoria, în arbitrar și lipsă de empatie”.

Fifor a adăugat că mesajul oamenilor este unul clar: „Nu vor să mai fie doar ei cei care plătesc pentru haosul și orgoliile unui premier tot mai desprins de România reală. Reforma nu se face cu barda, ci cu încrederea românilor de partea ta. Iar încrederea se câștigă dovedind că ești cu adevărat dispus să faci dreptate și să mergi după cei care sărăcesc această țară de ani de zile.”