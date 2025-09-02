Fost premier român, la parada militară a Chinei, alături de Putin, Xi și Kim Jong Un

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, anunță pe blogul personal Adrian Năstase.

El precizează că luni a fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde a avut „o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legatură cu teme sensibile de politică internaționala, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”.

La evenimentele de la Beijing participă, printre alții, Vladimir Putin și Xi Jinping, precum și liderul nord-coreean, Kim Jong Un.