Fostă ministră a Culturii, după recuperarea Coifului de la Coțofenești: Nu am avut nicio îndoială că piesa de tezaur va fi recuperată

Sursă foto: Ovidiu Matiu / Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 apr. 2026, 16:38, Politic

Fosta ministră a Culturii, Raluca Turcan, a reacționat joi, într-o postare pe Facebook, la anunțul autorităților olandeze, dar și al celor române, privind recuperarea coifului de la Coțofenești și a două din cele trei brățări dacice, furate din Muzeul Drents la sfârșitul lunii ianuarie 2025.

„Sunt extrem de fericită și nu am avut nicio îndoială că, mai devreme sau mai târziu, această piesă de tezaur va fi recuperată. Absolut nicio îndoială. Contractul de asigurare a fost unul solid, dovadă că olandezii au plătit imediat despăgubirea de aproape 6 milioane de euro”, a scris Turcan pe Facebook.

Ea a apreciat eforturile depuse de autorități, arătând că „poliția olandeză s-a străduit foarte mult și nu a abandonat căutarea” artefactelor.

„Poliția olandeză s-a străduit foarte mult și nu a abandonat căutarea, deoarece asigurarea a fost mare și nimeni nu și-a imaginat că vor ajunge să o plătească vreodată. Felicitări, de asemenea, Poliției Romane, pentru profesionalism si determinare!”, a mai spus Turcan în mesajul său.

În același timp, fostul ministru a criticat atacurile la adresa specialiștilor din muzee, pe care le consideră nejustificate.

„Să nu uităm un lucru profund nedrept care s-a întâmplat în Romania – specialiști cu o reputație profesională ireproșabilă din domeniul muzeal au fost atacați și denigrați din cauza unor hoți! Un prim ministru si un partid aflat la guvernare si-au făcut o temă de campanie din atacarea unor oameni fără nicio vină! Și la ce i-a ajutat? La nimic. Nici specialiștii din muzee și nici oamenii politici nu pot controla când dau hoții spargeri. Hoția trebuie condamnată unanim și nu oamenii care încearcă să își facă treaba ca la carte”, a adăugat aceasta.

Raluca Turcan era ministru al Culturii la momentul deciderii transferului tezaurului dacic la Muzeul Drents, în vederea organizării unei expoziții. Ea a fost prezentă la momentul deschiderii expoziţiei „Dacia! Regatul aurului şi argintului”, găzduită în iulie 2024.

La momentul jafului, Raluca Turcan explica faptul că ministerul Culturii nu decide cu privire la conţinutul colecţiilor prezentate în expoziţii şi orice aprobare de export temporar de bunuri culturale se face doar cu avizul specialiştilor din Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor

