Fritz, despre reforma în administrație: E nevoie de o reală reformă administrativă

Fritz a spus, sâmbătă, că discuția despre reforma în administrația locală care s-a transformat, din păcate, în ultimele săptămâni, „într-un mic târg despre dacă dăm afară 10%, 15% și așa mai departe”.

„Este o discuție la care participăm cu mare deschidere, suntem deschiși pentru mai multe variante concrete, acute, care reduc din povara de chetuieli de personal asupra bugetelor locale. Dar, în același timp, este evident că atâta timp avem în România comune cu 40.000 de locuitori și municipii cu 10.000 de locuitori, cât timp avem UAT-uri care au câteva sute de locuitori și nu au venituri proprii din care pot să-și plătească personalul, cât timp cerim peste 8 miliarde de lei anual din bugetul de stat pentru a subvenționa aceste primării mici care nu pot să-și acopere propriile chetuieri prin venituri proprii, atâta timp este evident că avem nevoie, în sfârșit, de o mare reformă administrativ-teritorială în România”, spune președintele USR.

Acesta adaugă că orice fel de schimbare acum, care se bazează doar pe trecut, va rămâne fără un efect.

Ce propune USR

În acest context, USR propune crearea unei comisii interdisciplinare cu experți, cu parlamentari, cu primari care să lucreze la o reală reformă administrativă.

„Acolo intră și întrebarea comasării unor comune mai mici care să-și împărtășească din sarcinile administrative. Și, da, acolo trebuie să vorbim și despre felul în care putem să gestionăm mai bine zonele metropolitane. Aici, la Timișoara, la fel ca în alte municipii mari, avem exemple foarte clare cum nu mai este funcțional să avem 5-6 primării, deși toată lumea trăiește într-un singur ecosistem social, economic și cultural”, adaugă primarul Timișoarei.