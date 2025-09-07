Gabriel Andronache PNL: Numărul voturilor în favoarea moțiunii, mai mic decât numărul semnăturilor cu care a fost inițiată

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a remarcat la votul asupra primei moțiuni de cenzură că numărul voturilor în favoarea moțiunii a fost mai mic decât numărul semnăturilor cu care a fost inițiată.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, anunță că prima dintre moțiunile opoziției a fost respinsă.

„Prima moțiune de cenzură dezbătută astăzi a picat. Un detaliu semnificativ: numărul voturilor în favoarea moțiunii a fost chiar mai mic decât numărul semnăturilor cu care a fost inițiată. Doar 109 de voturi, au semnat 127 de parlamentari. Asta arată lipsa de coerență și credibilitate a demersului opoziției. România are nevoie de reformă și de modernizare, nu de blocaje sterile”, a scris pe Facebook Gabriel Andronache.

El susține că Parlamentul trebuie să lase Guvernul să continue aceste reforme, „pentru o Românie mai echitabilă și mai sănătoasă”.