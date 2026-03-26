Gândul: Înregistrare explozivă din ședința PNL de la Vila Lac. Liberalii se încurajează reciproc să se desprindă de USR și Nicușor Dan și se gândesc deja la prezidențialele de peste 4 ani

„Strategic, tot noi ăștia din această sală s-ar putea să luăm decizia în 2028. Dacă vrem să câștigăm președinția României, nu trebuie să fim ai lui Nicușor Dan pe veci”, se aude liberalul citat pe înregistrarea care a intrat în posesia Gândul.

Așadar grija liberală este să se desprindă de Nicușor Dan, să nu fie percepuți ca oamenii președintelui dacă vor să aibă șanse să cucerească Cotroceniul peste 4 ani.

Tot în înregistrare vorbesc și de USR. Dușman egal cu PSD

„Noi cred că astăzi trebuie să fim foarte tranșanți. Nu e bun nici PSD-ul, nici USR-ul. Să nu mai începem cu chestiunile astea”, a mai spus Ștefan Stoica.

Liberalii, reuniți în ședință la Vila Lac, au discutat viitorul coaliției de guvernare cu PSD și USR

Membrii Partidului Național Liberal s-au reunit la Vila Lac, pentru a tranșa situația dificilă în care se află la acest moment coaliția de guvernare, pe măsură ce, practic, toate partidele au nemulțumiri.

Ulterior, au trimis un comunicat prin care au făcut un apel la „responsabilitate”.